جورج صبرا يشكك في موعد بدء محادثات سوريا

شكك المعارض السوري جورج صبرا، الخميس، بأن تبدأ محادثات السلام بشأن سوريا في جنيف في 25 يناير.

وقال صبرة "أنا شخصيا لا أرى أن موعد 25 يناير هو موعد واقعي ومن الممكن أن يزيل كافة العقبات الموجودة أمام المفاوضات". وأضاف "نعم.. لا أعتبره موعدا واقعيا".

وكان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، قال الأربعاء إنه لا يزال من المزمع بدء محادثات السلام في جنيف في موعدها.

وقال صبرا "أهم المشاكل عدم تنفيذ بنود 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254" الذي صدر العام الماضي ويدعو كل أطراف الحرب السورية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها ووقف الهجمات على المدنيين. وتابع "ما زالت المدن محاصرة. ما زال القصف الروسي على القرى والمدارس والمشافي قائما. ليس هناك أي بادرة من بوادر حسن النية".

وعن الضغوط التي تواجهها المعارضة قال "بالتأكيد توجد، لكن مهما كانت هذه الضغوط الخارجية هي أقل بكثير من الضغوط الإنسانية والمعنوية التي تأتينا من الداخل من الضحايا من أبناء شعبنا الذين ما زالوا يموتون جوعا. يوم أمس كنا نتحدث عن مضايا، اليوم نتحدث عن المعظمية.. يموت الناس فيها من الجوع".

إلى ذلك، طالب بضرورة إيقاف القصف الروسي، وقال "الروس الآن هم الذين يتولون قتل السوريين بالدرجة الأولى".