لجنة من الهلال الأحمر في مضايا لمعالجة المرضى

دخلت لجنة من الهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى بلدة مضايا لمعالجة المرضى، وكانت انطلقت قافلة مساعدات إنسانية جديدة صباح الخميس إلى بلدة مضايا المحاصرة من قبل نظام الأسد وميليشيات حزب الله في ريف دمشق، حيث يعاني السكان من الجوع. وتتألف القافلة من 50 شاحنة تنقل أدوية ومواد غذائية، بحسب المراسلة. كما اكد متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر انطلاق القافلة من دمشق.

وبعد الاستنكار الدولي الذي اثاره الوضع في مضايا، وافقت السلطات السورية على السماح بدخول 44 شاحنة الاثنين تحمل مساعدات انسانية الى البلدة التي تؤوي حاليا 42 الف نسمة.

وتوجهت قافلة اخرى من 17 شاحنة صباح الخميس الى بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من الفصائل المقاتلة المعارضة في محافظة ادلب .

واشارت منظمة "اطباء بلا حدود" الى ان 28 شخصا توفوا جوعا في مضايا منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر.

يذكر أن 44 شاحنة مساعدات وصلت الاثنين إلى مضايا التي حوصرت لأكثر من 200 يوم ولا يزال الحصار مستمرا.

إلى ذلك، كشف مسؤول أممي عن البدء في جمع أدلة حول استخدام النظام السوري سلاح التجويع في حربه على مضايا، مشيراً إلى أن سكان مضايا أبلغوا محققين تابعين للمنظمة الدولية بأن الضعفاء في البلدة والمحرومين من الغذاء والدواء يكابدون الجوع ويواجهون الموت.

وأفادت الأمم المتحدة بأن المحاصرين في مضايا يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية والنقص الحاد في المواد الطبية، هذا وطالبت الأمم المتحدة بشكل فوري بإجلاء أكثر من 400 شخص محاصرين في بلدة مضايا بريف دمشق من قبل قوات النظام وميليشيات حزب الله.