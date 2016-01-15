الأمم المتحدة: عشرات الوفيات جوعاً بمضايا

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة الجمعة إن مستشفى متنقلاً وفريقاً طبيا في طريقهما إلى بلدة مضايا السورية المحاصرة، حيث أبلغ سكان محليون عن موت 32 شخصاً جوعاً في الأيام الثلاثين الماضية.

وذكر طارق جاسارفيتش، من منظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحافية أن النظام السوري أعطى الإذن بدخول المستشفى المتنقل والهلال الأحمر العربي السوري إلى البلدة، كما وافقت على حملة تطعيمات.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بيتينا لوشا إن لجنة إغاثة محلية أبلغت مسؤولين بالبرنامج أن 32 شخصاً ماتوا جوعاً في الأيام الثلاثين الماضية.

بدوره، أوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لارك أن المنظمة الدولية تأمل في إرسال قوافل إلى مضايا وبلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في إدلب الأسبوع القادم، لكن لم يتم تحديد موعد لإرسال مساعدات لمدينة الزبداني.