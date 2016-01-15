حصار المجاعة يهدد مليون سوري

يهدد خطر المجاعة أكثر من مليون شخص في سوريا، وفي دراسة موثقة اعتمدت عليها صحيفة الديلي تلغراف البريطانية، ووفقاً لمعلومات عن مركز مراقبة الحصار فإن 49 منطقة مهددة بالمجاعة من 52 خاضعة لسيطرة النظام.

بينما تقع اثنتان تحت سيطرة فصائل معارضة وواحدة تحت سيطرة تنظيم داعش. هذا عدا عن غياب الكهرباء والغذاء على غرار ما يحدث في دير الزور شرق البلاد حيث يعيش نحو 200 ألف تحت حصار النظام وداعش منذ ما يناهز السنة.

ويأتي إطلاق هذا الرقم الصادم لأناس يحاصرون بسلاح الجوع في سوريا، بعد أن انفجرت الأوضاع المأساوية في مضايا بريف دمشق، وظهرت صور الأطفال والشيوخ والنساء المتعبين قهراً وجوعاً. ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة من التحذير بأن الاستمرار في استخدام سلاح التجويع يضاهي جرائم الحرب.