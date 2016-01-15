سوريا.. روسيا تشارك بالحصار وتطالب بإيصال مساعدات

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة جميع أطراف الصراع في سوريا إلى استخدام نفوذهم لضمان توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

تأتي دعوة موسكو في الوقت الذي تفرض فيه القوات الروسية مع قوات النظام السوري حصارا خانقا على عشرات المناطق السورية.

وأضافت الخارجية الروسية أن الوضع في مضايا والفوعة وكفريا مصدر قلق بالغ، مشيرة إلى أن جماعات مسلحة مختلفة تحاصرها.

وقالت الوزارة إنها تعمل مع النظام السوري في محاولة "للمساعدة على حل الأزمة وتشجعها على التعاون مع الأمم المتحدة"، مضيفة أن هذه الجهود حققت نتائج.

كما اعلنت قيادة اركان الجيش الروسي الجمعة بدء تنفيذ "عمليات انسانية" في سوريا لمساعدة المدنيين في البلدات التي استعادتها القوات الموالية للنظام السوري من تنظيم الدولة الاسلامية.



وقال قائد العمليات في قيادة الاركان الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي "تمت استعادة 217 بلدة من تنظيم الدولة الاسلامية". واضاف خلال اجتماع نقله التلفزيون "السكان يعودون تدريجيا الى هذه البلدات (لهذا) فان المهمة الجديدة للقوات الجوية الروسية في سوريا هي القيام بعمليات انسانية". كات/ص ك/نات