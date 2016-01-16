سوريا.. داعش يقتل 35 من قوات نظام الأسد

قتل 35 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في هجوم شنه تنظيم داعش على جبهات عدة في مدينة دير الزور ومحيطها في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "قتل 35 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم 8 أعدموا بالرصاص، في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على محاور عدة في مدينة دير الزور ومحيطها".

وأشار إلى أن عناصر التنظيم المتطرف تسللوا إلى شمال شرق المدينة، واستولوا على حي البغيلية، وأصبحوا يسيطرون حاليا على حوالي 60 في المئة من المدينة.