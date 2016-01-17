الأردن يخشى دخول عناصر من داعش بين اللاجئين أراضيه

قال وزير الإعلام الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الأردن يملك معلومات أمنية تفيد بتسلل عناصر تتبع تنظيم "داعش" إلى داخل الأراضي الأردنية، عبر صفوف اللاجئين السوريين.

إلا أن المومني أكد أن الأردن مستمر في سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين السوريين لاعتبارات إنسانية، وسط عدم إغفال الاعتبارات الأمنية لدى عمّان.

وذكّر المومني، خلال مؤتمر صحافي عقده بدار رئاسة الوزراء مساء الأحد، بأن الأردن يستقبل يومياً ما بين 50 إلى 100 لاجئ سوري، ما بين نساء وأطفال.

وأوضح المومني أن الدواعي الأمنية تأتي في ظل لجوء سوريين من مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وفيما يخص الضربات الروسية في سوريا، قال المومني إن التنسيق الأردني مع روسيا يشدد دائماً على ضرورة عدم شن عمليات عسكرية تؤدي إلى المزيد من اللجوء السوري إلى الأردن.