سوريا.. وحدات الشعب الكردية تقر بانتهاكات

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت 4 من عناصرها بتهمة الإضرار بممتلكات المواطنين في إحدى البلدات التي استعادتها من تنظيم داعش في شمال سوريا.

ويأتي هذا الإعلان بعد اتهامات أطلقها ناشطون محليون ومنظمة العفو الدولية تتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها القوات الكردية ضد السكان، ومعظمهم من العرب في المناطق التي استعادتها الوحدات من التنظيم المتطرف.

ووحدات حماية الشعب الكردية هي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الناشط في شمال سوريا.

وأشار البيان الصادر من وحدات حماية الشعب الكردية الى انه "بعد انتهاء التحقيق واستجوابهم تم تجريدهم من عضوية وحدات حماية الشعب وإرسالهم الى المحكمة لمقاضاتهم".

وقدم البيان العناصر الأربعة بالأحرف الأولى لأسمائهم كما تم توزيع صور لهم من الخلف.

وسيطرت "قوات سوريا الديموقراطية" التي تضم فصائل كردية وعربية وتتلقى دعما اميركيا، على بلدة الهول الاستراتيجية في شمال شرق سوريا والتي كانت تعد معبرا رئيسيا لتنظيم داعش مع العراق في شهر نوفمبر الماضي.

وجاءت عملية اعتقال العناصر الكردية اثر تقارير متكررة تفيد بحدوث توتر بين الوحدات الكردية والسكان العرب في مناطق تقع شمال سوريا حيث نفذت الوحدات عمليات عسكرية ضد التنظيم مدعومة بضربات جوية شنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت، في اكتوبر الماضي، الادارة الذاتية الكردية السورية بالعمل على التهجير القسري للسكان العرب وتدمير المنازل في شمال سوريا وشمال شرقها، معتبرة انه يشكل "جرائم حرب".

وذكرت العفو الدولية ان عمليات التدمير التي لوحظت ليست نتيجة معارك ضد المتطرفين بل انها تمت في سياق "حملة متعمدة ومنسقة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش" ويسكنها غالبية من العرب.

واستنكرت وحدات حماية الشعب ما ورد في التقرير مشيرة الى تحالفها مع المقاتلين العرب لمواجهة التنظيم "ما يقطع الشك باليقين" حول اتهامها بممارسة التمييز الإثني ضد أي مجموعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خروج تظاهرات في الأيام الأخيرة في الهول طالب فيها السكان السماح لهم بالعودة الى منازلهم.

وعزت القوات الكردية سبب منع السكان من العودة الى منازلهم لخشيتهم من مخاطر تتعلق بتسلل متطرفي التنظيم الى البلدة والى عملية تمشيط لنزع الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في البلدة قبل خروجه منها.