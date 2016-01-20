أميركا: اجتماع "مرتقب" يضم 26 دولة تحارب داعش

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بعد اجتماع باريس عن اجتماع مرتقب للتحالف الدولي ضد داعش في بروكسل الشهر المقبل واتهم روسيا بانتهاج سياسة "سيئة" في سوريا.

وأعلن كارتر أنه سيعقد اجتماعا يحضره وزراء من 26 بلدا في بروكسل خلال ثلاثة أسابيع لمناقشة العمليات ضد تنظيم "داعش".

وقال كارتر عقب اجتماع مع ستة من وزراء الدفاع الآخرين في باريس "يجب على كل دولة أن تاتي وهي مستعدة لمناقشة المساهمة بشكل أكبر في القتال، ولن أتردد في أن أناقش وأتحدى الأعضاء الحاليين والمحتملين في التحالف" مضيفا أن العراق ستكون ممثلة كذلك في اجتماع بروكسل.

من جانبها دعت فرنسا الأربعاء روسيا الى "تركيز" قصفها على تنظيم داعش و"التوقف عن ضرب مجموعات المعارضة" المسلحة في سوريا التي تقاتل التنظيم الإرهابي.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في ختام لقاء عقد في باريس ضم 7 دول من قوات التحالف المشاركة في الحرب على تنظيم داعش إن روسيا لاعب مهم في الملف السوري، نقدر هذا الموقع ونرغب بأن تركز روسيا جهودها على داعش وتتوقف عن ضرب المجموعات التي تقاتل هذا التنظيم.