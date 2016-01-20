داعش يخفض رواتبه.. 200 دولار لكل مقاتل

يبدو أن سياسة تجفيف الموارد واستهداف بعض الموارد النفطية التي تمول داعش من قبل التحالف الدولي، دفعت التنظيم الإرهابي إلى "حصر نفقاته".

فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن داعش قرر خفض رواتب مقاتليه في سوريا والعراق إلى النصف. ونشر المرصد بياناً منسوبا إلى التنظيم تم توزيعه في الرقة في شمال سوريا، وجاء فيه: "بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الإسلامية، تم إقرار تخفيض المبالغ التي تدفع للمجاهدين كافة إلى النصف، ولا يجوز استثناء أحد من هذا القرار مهما كان منصبه".

وأضاف البيان "علماً أنه سيستمر العمل على توزيع مواد غذائية كل شهر مرتين بشكلها المعتاد".

وأوضح المرصد أن رواتب المقاتلين ستنخفض من 400 إلى 200 دولار. ورجح أن تكون هذه الضائقة المالية التي يعاني منها التنظيم عائدة إلى القصف المركز لقوات التحالف والطيران الروسي على المنشآت النفطية الخاضعة لسيطرته.