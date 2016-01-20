لأول مرة.. وجود أميركي في سوريا

في خطوة هي الأولى من نوعها، بدأت الطائرات المروحية الأميركية استخدام مطار الرميلان بريف محافظة الحسكة السورية.

وسجل ناشطون سوريون هبوط طائرتين من نوع هيلوكوبتر في المطار، أمس الثلاثاء، في المطار الواقع شمال شرقي المحافظة، ويخضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن مطار رميلان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي بات شبه جاهز لاستخدامه من قبل الطائرات الأميركية، والتي عملت على توسيع مدرجه خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب مصادر ميدانية فإنه من المنتظر أن يكون المطار نقطة انطلاق للطائرات الأميركية التي تقصف مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا، وأن يكون مقراً للمستشارين الأميركيين الذين دخلوا الأراضي السورية قبل أسابيع.

ويقع المطار المعروف بـ"أبو حجر" في جنوب شرقي مدينة الرميلان النفطية، حيث يقع أكبر حقل نفطي في سوريا، تديره وحدات حماية الشعب الكردية، وتصدر إنتاجه عبر كردستان العراق. وهو مطار زراعي صغير ومتوقف عن العمل منذ الـ 2010.