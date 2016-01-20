مساعدة يابانية بـ 350 مليون دولار للاجئي سوريا والعراق

وافق البرلمان الياباني الأربعاء على مساعدة انسانية بقيمة 350 مليون يورو للاجئين الهاربين من أعمال العنف في سوريا والعراق.

وهذه الدفعة الجديدة من المساعدات تضاف الى 810 مليون دولار من المساعدات للاجئين داخل وخارج سوريا والعراق والتي اعلنت السنة الماضية.

وقالت متحدثة باسم البرلمان ومسؤول في وزارة الخارجية أن المساعدة ادخلت في ملحق بالموازنة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس والتي صادق عليها النواب.

وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في خطاب القاه الثلاثاء ان الاموال هدفها المساهمة "في ارساء الاستقرار في سوريا والعراق".

وأضاف أن "اليابان ستكرس جهودا خاصة لتقديم مساعدة انسانية لهؤلاء الاشخاص مثل تأمين المواد الغذائية والمياه والتعليم وإرساء الاستقرار في مناطق تحررت من حكم الإرهاب".

واليابان التي تستضيف قمة مجموعة الدول السبع هذه السنة تعتزم طرح مواضيع تشمل "الإرهاب والشرق الاوسط واللاجئين والاشخاص النازحين في بلدانهم" على جدول الاعمال كما اضاف الوزير.

وأضاف أن الحكومة اليابانية تعتزم المساهمة في التصدي للتطرف والعمل على اقامة "مجتمعات متسامحة ومستقرة في الشرق الاوسط".