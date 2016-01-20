وزير تركي يطالب أوروبا بتنفيذ وعودها بموجب اتفاق الهجرة

قال فولكان بوزقر، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على الاتحاد تنفيذ وعوده في إطار اتفاق أبرمه مع أنقرة بقيمة ثلاثة مليارات يورو، ويلزم تركيا بوقف تدفق المهاجرين على الاتحاد.

وقال بوزقر لقناة خبر الحكومية إن تركيا نفذت الشق الخاص بها من الاتفاق، لكن يجب على الاتحاد الأوروبي حل خلافاته الداخلية، وذلك بعد أن قال مسؤولون أوروبيون الأسبوع الماضي إن إيطاليا تعرقل خططا للإفراج عن النقود المخصصة لتركيا.

وأضاف "الطريقة التي ستستخدمها (الدول) فيما يتعلق بالاتفاق مسألة من المسائل الداخلية للاتحاد الأوروبي".