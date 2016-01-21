تركيا: روسيا تحاول تقويض مفاوضات سوريا بإشراك الأكراد

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم الخميس إن روسيا وآخرين يحاولون تقويض المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى حل للصراع الدائر في سوريا بإشراك جماعات مثل وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

واعتبر داود أوغلو، في تصريحات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "الجماعات الإرهابية" يجب ألا تكون ممثلة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في سوريا.

وقال إن تركيا لا تفرق بين تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني في معركتها ضد الإرهاب.

وفي سياق آخر، اعتبر أن روسيا تعقِّد قتال تنظيم "داعش" بقصف المعارضة السورية المعتدلة وإن هناك حاجة لتنسيق دولي في مواجهة التنظيم الإرهابي.