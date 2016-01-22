أردوغان يبحث مع صحافيين سوريين مشاكل عملهم في تركيا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في اسطنبول وفدا من الصحافيين السوريين العاملين في تركيا، وبحث معهم أبرز المشاكل التي تعترض عمل الصحافيين والمؤسسات الصحافية السورية في تركيا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستمنح اللاجئين السوريين بمن فيهم الصحافيون تصاريح عمل داخل الأراضي التركية.

كذلك ناقش مع الصحافيين السوريين مشكلة دخول وخروج الصحافيين من وإلى سوريا، حيث يعاني عشرات الإعلاميين من مشكلة عبور الحدود التركية السورية بشكل غير قانوني ما يعرضهم لمضايقات واعتداءات من قبل حرس الحدود التركي.

ومن ضمن القضايا التي ناقشها الاجتماع، التهديدات التي يتعرض لها الإعلاميون السوريون في تركيا والاغتيالات التي طالت زملاءهم، وكان آخرها اغتيال الصحافي ناجي الجرف في مدينة غازي عنتاب أواخر الشهر الماضي، حيث طالب الصحافيون السلطات التركية بضرورة عرض نتائج التحقيق أمام وسائل الإعلام والرأي العام.

من جهة أخرى، عرض الرئيس التركي خطط بلاده بخصوص تنظيم وجود اللاجئين السوريين في تركيا، مشيراً إلى أن تركيا استقبلت 2.5 مليون لاجئ سوري، وأنفقت 9 مليارات دولار لتأمين خدماتهم ورعايتهم.