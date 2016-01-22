أكراد سوريا: يجب أن نكون ممثلين في محادثات جنيف

صرّح زعيم كردي سوري اليوم الجمعة أنه لا بد من تمثيل الأكراد في محادثات السلام المقررة في جنيف، وإلا باءت بالفشل.

وقال صالح مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لرويترز "إذا كانت هناك أطراف مؤثرة في هذه القضية السورية لن تجلس على الطاولة فسيتكرر ما حدث في جنيف 2" في إشارة إلى مفاوضات فاشلة عقدت عام 2014.

وأضاف "ستفشل المفاوضات وسنفشل في التوصل لحل سياسي لذا فإننا حريصون على أن يجلس الجميع على الطاولة".

من جانبها، شددت الخارجية الألمانية على ضرورة مشاركة الأكراد في المباحثات السورية.