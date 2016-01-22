المعارضة السورية تستبعد إجراء محادثات.. حتى غير مباشرة

استبعد مسؤول كبير بالمعارضة السورية اليوم الجمعة إجراء محادثات سلام حتى لو كانت غير مباشرة مع النظام السوري قبل وقف الضربات الجوية الروسية ورفع حصار قوات الأسد للمناطق المأهولة.

وقال جورج صبرة، نائب رئيس وفد المعارضة التفاوضي، إن من المقرر أن يبحث المجلس الذي يمثله الجهود الدبلوماسية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري غدا السبت.

وأكد كيري، أمس الخميس، أن المحادثات ستعقد في جنيف الأسبوع القادم، لكنه قال إنها لن تكون مباشرة. ويقول نظام الأسد إنه مستعد للمشاركة في هذه المحادثات.

وقال صبرة لوكالة "رويترز" عن شكل المحادثات "أي شكل من الأشكال. نحن لا يهمنا شكل المفاوضات لكن يجب أن تهيأ الظروف والمناخات المناسبة للمفاوضات".

ولدى سؤاله عما إذا كانت المعارضة لن تحضر المفاوضات حتى لو كانت غير مباشرة أجاب "نعم".

ومضى يقول: "حتى الآن لم تزل العقبات أمام انعقاد المؤتمر التي هي.. يجب وقف قصف المدنيين من قبل الطيران الروسي ويجب فك الحصار عن المناطق المحاصرة".

وذكر صبرة أن من المقرر أن يبحث رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الجهود الدبلوماسية مع كيري غدا السبت "وسيتم طرح الأمور بوضوح".