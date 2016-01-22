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بالصور.. لقطات صادمة لحجم الدمار في حمص

المصدر: دبي - (ترجمة) غادة شكري
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كشفت لقطات جوية صادمة مدى الدمار الذي لحق بمدينة حمص أكبر محافظة سورية بعد حرب استمرت بها لأكثر من 3 سنوات بين جيش النظام السوري والمعارضة.

آثار الدمار في حمص آثار الدمار في حمص
آثار الدمار في حمص آثار الدمار في حمص
آثار الدمار في حمص آثار الدمار في حمص

وانتهت تلك الحرب بسيطرة القوات الموالية للحكومة على المدينة في عام 2014، وبقيت قوات المعارضة تحت الحصار في الجزء القديم من المدينة حتى وقت قريب من الشهر الماضي، حتى انسحبت في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة السورية برعاية الأمم المتحدة.

آثار الدمار في حمص آثار الدمار في حمص
آثار الدمار في حمص آثار الدمار في حمص
آثار الدمار في حمص آثار الدمار في حمص
آثار الدمار في حمص آثار الدمار في حمص
آثار الدمار في حمص آثار الدمار في حمص

وتحولت حمص ثالث أكبر المدن السورية، كما توضح الصور التي التقطت بواسطة طائرة بدون طيار ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إلى مدينة أشباح فحطام المباني والأنقاض والقذائف الفارغة هي حالياً كل ما تمتلكه تلك المدينة والتي كانت مركزا صناعيا هاما للغاية.

حمص قبل الدمار حمص قبل الدمار
حمص قبل الدمار حمص قبل الدمار

يذكر أن حمص كانت "عاصمة الثورة السورية"، حيث شهدت في أبريل 2011 حركة احتجاجية كبيرة واعتصاماً ضد نظام بشار الأسد تصدت له قوات الأمن الحكومية وراح ضحيته حينها 62 شخصاً.

حمص قبل الدمار حمص قبل الدمار
حمص قبل الدمار حمص قبل الدمار
حمص قبل الدمار حمص قبل الدمار

ثم أصبحت المدينة قاعدة رئيسية للجيش السوري الحر، وتعرضت لحصار من قبل القوات الحكومية وحزب الله لمدة ثلاث سنوات، وكانت ترزح تحت التفجيرات والقصف المتكرر من قوات النظام لقوات المعارضة.

حمص قبل الدمار حمص قبل الدمار

وسجلت حمص أعلى عدد للقتلى خلال الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 4 أعوام، حيث شهدت مقتل أكثر من 2200 من قوات المعارضة و859 من قوات الأسد.

حمص قبل الدمار حمص قبل الدمار

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