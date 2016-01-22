روسيا تجدد تهديداتها بدعم وفد ثانٍ للمعارضة السورية

أعلن دبلوماسي روسي أن موسكو ستدعم وفداً بديلاً للتفاوض مع النظام السوري إذا لم يتم تعديل فريق المعارضة الحالي، لأنه في حال مقاطعة المعارضة للمحادثات سيتفاوض الوفد البديل.

كما ذكر الدبلوماسي الروسي أن ما تحاول روسيا تحقيقه هو إما توسيع وفد الرياض ليضم ما تطالب بضمه من معارضين، أو أن يتم تشكيل وفد معارض منفصل.

وحول موعد المفاوضات، أشار إلى أنه تم الاتفاق مع واشنطن على عقدها قبل نهاية الشهر الحالي، ليكون الـ29 آخر موعد محتمل لإجرائها.

وفي رد على الموقف الروسي، انتقد رئيس وفد التفاوض في المعارضة السورية، أسعد الزعبي، محاولات فرض فريق ثالث للتفاوض في جنيف، أو فرض أسماء أخرى للممثلين عن المعارضة.