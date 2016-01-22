مقتل 30 بينهم 13 طفلا بغارات الأسد وروسيا على دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 30 مدنياً على الأقل قتِلوا اليوم الجمعة بينهم 13 طفلا في محافظة دير الزور (شرق سوريا) في غارات شنها طيران النظام السوري أو الطيران الروسي.

وقال المرصد إن "30 مدنيا بينهم 13 طفلا قتلوا في قرية طابية جزيرة (20 كلم شرق مدينة دير الزور) في قصف لطيران النظام أو الطيران الروسي"، مشيرا أيضا إلى "إصابة عشرات المواطنين بجروح".

ويسيطر تنظيم "داعش" على ريف محافظة دير الزور، في حين أن قوات نظام الأسد لا تزال تمسك بأقل من نصف مدينة دير الزور مركز المحافظة.

ويضيق مقاتلو تنظيم "داعش" منذ أيام عدة الخناق على المدينة إثر هجوم كبير شنوه عليها السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص من الجانبين إضافة إلى مدنيين، في حين تمكن "داعش" من أسر 130 مدنيا.

ويفيد المرصد أن 439 شخصا على الأقل قتلوا في دير الزور منذ السبت في المعارك وضربات الطيران وإعدامات نفذها "داعش" بحق مدنيين ومقاتلين موالين للنظام.