أميركا: مستعدون لحل عسكري في سوريا حال فشل "السياسي"

قال نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، إن أميركا مستعدة للجوء لحل عسكري في سوريا إذا لم يكن الحل السياسي ممكنا.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أغلو: "نعلم أنه من الأفضل التوصل لحل سياسي ولكننا مستعدون.. إذا لم يكن ذلك ممكناً لأن يكون هناك حل عسكري لهذه العملية وطرد داعش"، في إشارة للتنظيم الذي يسيطر مسلحوه على أجزاء من سوريا.

وأضاف بايدن أنه بحث مع أوغلو دعم القوات العربية السنية في سوريا.

فيما أعلن أوغلو خلال اللقاء أن قوات من الجيش التركي توجد في العراق لصد تنظيم داعش.

وأكد أوغلو أن أنقرة تحترم وحدة الأراضي العراقية.

وأضاف أن أحزاب المعارضة السورية المشروعة فقط هي من يجب أن يشارك في المفاوضات بشأن سوريا.

ووجه داود أوغلو الشكر لبايدن لزيارته قبرص، مضيفا أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في محادثات السلام القبرصية.