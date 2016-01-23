الأمم المتحدة: مصير الأسد بيد الشعب السوري

أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد ستتم مناقشته في "المفاوضات المستقبلية" بين أطراف الأزمة السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" قوله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن موقف الأمين العام يبقى على ما هو عليه، وهو أن "مصير الأسد بيد الشعب السوري".

ولم يوضح "حق" إن كان يقصد بذلك مفاوضات جنيف التي يجري حالياً التشاور بشأن تحديد موعد لها، أم في مفاوضات المرحلة الانتقالية.

وكشف أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب جميع الدول المحورية بأن تقوم بدور إيجابي في سوريا، وأن تعمل من أجل الوصول إلى حل للوضع، بحيث يصبح هناك مرحلة تحول ديمقراطي في سوريا، مشيراً إلى أن أي موضوع آخر غير ذلك هو أمر يعود إلى الشعب السوري لكي يحدده.