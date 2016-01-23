المعارضة تتهم الأسد بتغيير التركيبة السكانية في سوريا

اتهم رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، نظام الأسد بتغيير التركيبة السكانية لمحافظة حمص.

وأشار إلى أن العرب السنة أُرغموا على النزوح من مدينة حمص، وتم استقدام مواطنين شيعة من إيران ليحلوا مكانهم.

ولفت طعمة إلى أن النظام وبالتعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، عملوا كذلك على إجراء تغيير ديموغرافي في مدينة تل أبيض شمالي الرقة، بعد طرد تنظيم داعش منها، وذلك عبر إسكان أكراد فيها.

وأضاف أن النظام يسعى لقطع صلة الشعب السوري مع تركيا.

وأكد طعمة في ندوة حول موضوع الهجرة نُظّمت في غازي عنتاب التركية، أن بحث مسألة الهجرة يعد موضوعا في غاية الأهمية، لأن النظام السوري أجبر الشعب على النزوح واللجوء.