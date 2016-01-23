تحركات روسية جديدة في مطار عسكري بالقامشلي

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا عن التوسع الروسي في مناطق شمال سوريا ذكرت فيه بأن تواجد القوات الروسية في قاعدة جوية جديدة في القامشلي قرب الحدود التركية يثير حيرة واشنطن وحفيظة أنقرة.

وأوضحت الصحيفة أن تواجد الروس في القامشلي يجعلهم قريبين جدا من مناطق تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين.

وأشارت إلى أن هذه التحركات الروسية الجديدة قد تفضي إلى توتر جديد بين موسكو وواشنطن.

وكان مسؤولون أميركيون وصفوا التواجد الروسي في مطار القامشلي بالمحدود، مستبعدين أي نية روسية لتحويله إلى نقطة انطلاق للغارات التي تشنها روسيا في سوريا، إلا أن نوايا موسكو تبقى غير واضحة إلى الآن.

ويرى مسؤولون أتراك وأميركيون أيضا أن التحرك الروسي الجديد قد يكون في إطار محاولة التقارب مع القوى الكردية، في ضوء المحاولات الكردية للاستفادة من التدخل الروسي بسوريا.