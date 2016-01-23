كيري ولافروف يبحثان تمثيل المعارضة بالمفاوضات السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل اليوم السبت بنظيره الروسي سيرغي لافروف وبحثا في مسألة تمثيل المعارضة السورية في محادثات السلام بين النظام والمعارضة المقررة الأسبوع المقبل في جنيف.

وكان من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات الاثنين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أنها ستتأخر لبضعة أيام. ويتركز الخلاف بشكل خاص حول تشكيلة وفد المعارضة. وكان كيري ولافروف التقيا الأربعاء في زوريخ.

وأعلن بيان الخارجية الروسية السبت أن الاثنين يدعمان انعقاد محادثات السلام في جنيف "الأسبوع المقبل".

وتابع البيان أنه "تم التركيز بشكل خاص على ضرورة أن يكون الوفد السوري ممثلا بشكل فعلي للمعارضة".

وكيري موجود في حالياً في السعودية والتقى السبت نظيره السعودي عادل الجبير على أن يلتقي في وقت لاحق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الهيئة العليا للتفاوض مع النظام السوري رياض حجاب.

وترفض موسكو مشاركة محمد علوش ممثلا عن تنظيم "جيش الاسلام" في المحادثات. أما النظام فقد عيَّن نائب وزير خارجيته فيصل المقداد ممثلا له إلى المفاوضات مع السفير لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وكان مجلس الأمن أصدر قرارا في 18 ديسمبر الماضي تضمن خريطة طريق للخروج من الأزمة في سوريا تشمل عقد مفاوضات بين النظام والمعارضة ووقفا لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر واجراء انتخابات خلال 18 شهراً.