33 قتيلا في دير الزور.. والغارات روسية على الأرجح

قتل 33 مدنياً، بينهم تسعة أطفال، السبت، في غارات روسية على الأرجح على منطقة في محافظة دير الزور شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "ارتفع عدد الذين قضوا في الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية ببلدة خشام في الريف الشرقي لدير الزور إلى 33 بينهم تسعة أطفال ومواطنتان، فيما لا يزال عدد القتلى قابلاً للارتفاع، لوجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة".

وكانت حصيلة سابقة للمرصد قد أشارت إلى مقتل 29 مدنياً في هذه الغارات.

وبذلك، يرتفع عدد المدنيين الذين قضوا منذ فجر الجمعة في غارات نفذتها طائرات حربية على مناطق في دير الزور إلى 77، لم يجزم المرصد ما اذا كانت روسية أو تابعة للنظام السوري.