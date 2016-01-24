قوات الأسد تسيطر على بلدة الربيعة في اللاذقية

قال التلفزيون السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات موالية للنظام السوري انتزعت اليوم الأحد السيطرة على بلدة الربيعة من أيدي مقاتلي المعارضة في محافظة اللاذقية بغرب سوريا.

وذكر المرصد أن تقدم القوات تم بدعم من ضربات جوية روسية وببعض توجيهات من ضباط روس. وأضاف أنه مهد الطريق أمام تقدم للقوات الموالية للنظام حتى الحدود مع تركيا.

ووصف المرصد الربيعة بأنها "ثاني أهم معقل للمقاتلين في ريف اللاذقية الشمالي" بعد بلدة سلمى التي استعادتها القوات في وقت سابق من الشهر الجاري".

وتشن روسيا ضربات بشكل منفصل على تنظيم داعش بما في ذلك في محافظة دير الزور حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد إن غارات يعتقد أن طائرات روسية نفذتها قتلت 63 شخصا.