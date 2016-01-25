الجيش الروسي ينفي إقامة قاعدة جوية ثانية في سوريا

أعلن الجيش الروسي الاثنين أن موسكو لا تعتزم إقامة قاعدة جوية ثانية في شمال شرق سوريا، وذلك ردا على معلومات نشرتها الصحافة الغربية تشير إلى إقامة قاعدة في القامشلي في المنطقة الكردية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ايغور كوناشنكوف لوكالة انترفاكس الروسية "لم يتم إنشاء أي قاعدة جوية جديدة (...) مخصصة لاستقبال طائرات روسية على أراضي الجمهورية العربية السورية، كما من غير المقرر حصول ذلك".

ونقلت وسائل إعلام أميركية وبريطانية الأسبوع الفائت عن مصادر عسكرية أميركية أن 200 جندي روسي في القامشلي يعدون مطارا في هذه المدينة التي تسيطر عليها القوات الكردية المحلية والنظام السوري.

وأضاف كوناشنكوف "سبق أن اكدنا مرارا أن تحليق طائراتنا، حتى في اتجاه الموقع الأبعد في سوريا، يستغرق نحو 30 دقيقة (...) لذا، فان من يتحدثون عن فتح قاعدة على الحدود التركية السورية جاهلون تماما".

وأوضح أن هذه المعلومات تهدف إلى "طمس التحركات المتزايدة للقوات التركية" على الحدود السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل بدوره انه لوحظ وجود "بضع عشرات" من الجنود والمهندسين الروس في مطار القامشلي الواقع تماما قبالة مدينة نصيبين التركية (جنوب شرق).

ودفعت هذه المعلومات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى التحذير من أي تحرك لقوات على الحدود بين بلاده وسوريا.

وأكدت مصادر أمنية سورية وجود هؤلاء الجنود، لافتة إلى انهم بدأوا يعدون المطار بهدف استقبال معدات عسكرية فيه.

وتوجد قاعدة روسية كبيرة في مطار حميميم قرب اللاذقية شرق سوريا.

