المبعوث الدولي لسوريا: مباحثات جنيف تنطلق الجمعة

أعلن المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا أن مباحثات جنيف تبدأ الجمعة القادم 29 يناير.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، "أتوقع إرسال الدعوات يوم غد الثلاثاء للوفود المشاركة في جنيف 3، مشيرا إلى أن "المفاوضات حول الدعوات لا تزال عالقة حتى الآن".

وأوضح أنه لن يكون هناك حفل افتتاحي لجولة المفاوضات، ولا مناقشات بين المشاركين أمام الشاشات، في إشارة إلى السرية التي ستُفرض على المحادثات.



وأكد أن مفاوضات جنيف 3 ستنطلق دون شروط مسبقة من أي طرف، وهو ما ترفضه المعارضة التي تصر على إطاحة بشار الأسد من الحكم بسبب مسؤوليته الأخلاقية والسياسية عن المجازر التي ارتكبت في البلاد.

وأفاد المبعوث الدولي إلى سوريا أن مباحثات جنيف 3 ستركز على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بالتزامن مع تحسن الأوضاع على الأرض.

وتوقع أن تستمر جولة المفاوضات نحو 6 أشهر، ولكن على نحو غير متصل، كاشفا أن أولى مراحل المحادثات ستستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وردا على سؤال، قال المبعوث الدولي إلى سوريا إن الهدف من الترتيبات هو بدء المفاوضات بالحد الأدنى من التوافق السياسي بين الفرقاء.

وقال دي ميستورا إنه يرجح حدوث الكثير من الانسحابات خلال جولة مفاوضات جنيف.