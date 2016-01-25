سوريا.. المعارضة تبحث بالرياض مصير مفاوضات جنيف

تحسم المعارضة السورية موقفها من المشاركة في محادثات جنيف في اجتماع تعقده اليوم الثلاثاء في الرياض تحت وطأة ضغوط أميركية كبيرة تتعرض لها، وفق ما أكد أحد أعضاء وفد التفاوض اليوم الاثنين.

وقال فؤاد عليكو، ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف السوري المعارض وعضو الوفد المفاوض المنبثق عن الهيئة العليا للتفاوض: "تعقد الهيئة العليا للتفاوض اجتماعا غدا الثلاثاء في الرياض وسوف نتخذ القرار النهائي إما بالمشاركة في جنيف أو عدمها".

وأوضح عليكو أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية الأميركية جون كيري مع رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات، وعدد من أعضاء الهيئة السبت في الرياض "لم يكن مريحا ولا إيجابيا"، مضيفا أن الوزير الأميركي قال لمحدثيه "ستخسرون أصدقاءكم، في حال لم تذهبوا إلى جنيف وأصررتم على الموقف الرافض".

وأوضح أن "هذا الكلام ينسحب بالطبع على وقف الدعم السياسي والعسكري للمعارضة".

إلا أن عليكو رفض وصف كلام كيري بـ"التهديدات"، مشيرا إلى أنها "ضغوط".

وأضاف: "حاول (كيري) بكل جهده تأكيد لزوم حضورنا على أن ندلي بكل ما نريده هناك، لكنه لم يطمئننا بأننا ذاهبون إلى مفاوضات بل إلى حوار ليس أكثر، في حين أننا نريد ان تتمحور المفاوضات حول الانتقال السياسي وليس أن تبقى في إطار جدل ميتافيزيقي".

وتصر قوى المعارضة السورية على أن تستند المفاوضات إلى بيان جنيف-1 الصادر في يونيو 2012 والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة تجريد الرئيس السوري بشار الأسد من صلاحياته، رافضة أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية.

وقال عليكو: "الأجواء المتوفرة حاليا غير مريحة للمفاوضات والمشكلة الأساسية التي نواجهها الآن: هي هل نحن أمام انتقال سياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة أم تشكيل حكومة وحدة وطنية؟".

وتابع: "ما يتسرب من أحاديث مسؤولين يشير إلى أننا أمام حكومة وحدة وطنية وليس هيئة حكم انتقالي وفق جنيف-1".

وتدفع الأمم المتحدة وواشنطن وموسكو في اتجاه إتمام جولة التفاوض. وعلى الرغم من أن تصريحات المسؤولين الغربيين لا تزال تتحدث عن رفض أي دور لرئيس النظام السوري في مستقبل سوريا، إلا أن التركيز بات على كيفية التخلص من تنظيم الدولة الإسلامية، وتراجع الكلام عن مصير الأسد.

من جهة أخرى، يستمر الخلاف حول تشكيلة الوفد المعارض إلى المفاوضات. إذ رفضت موسكو وجود من سمتهم "إرهابيين" في اشارة الى مسؤولين في فصائل مقاتلة، في الوفد، بينما يطالب معارضون بتوسيع التمثيل ليشمل اطيافا اخرى من المعارضة بينهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وتيار "قمح" برئاسة هيثم مناع.

وقال عليكو حول هذا الموضوع: "نحن مصرون على أن تكون الهيئة العليا هي من تشكل الوفد ولا نقبل اضافة اسماء جديدة".