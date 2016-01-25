بريطانيا تريد استقبال أطفال فروا من سوريا بدون ذويهم

قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جاستين غرينينغ، إن بلادها قد تستقبل أطفالاً فروا من الحرب الدائرة في سوريا، وسافروا إلى دول أخرى بأوروبا.

وذكرت غرينينغ أن "الحكومة تدرس ما إذا كان بإمكانها بذل المزيد، لمساعدة حوالي ثلاثة آلاف طفل فروا من الصراع من دون أسرهم، وهم الآن في أوروبا"، ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة أوشكت على قبول دعوة من جماعات الإغاثة، لبريطانيا باستقبال الأطفال، قالت غرينينغ، إن "هذا ما نقوم به، وأعتقد أنه التصرف الصحيح".

وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، سابقاً، إن "بريطانيا ستستقبل 20 ألف لاجئ على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، من مخيمات في الشرق الأوسط".

ويرى منتقدون أن استجابة بريطانيا إلى أزمة اللاجئين، كانت ضعيفة مقارنة بألمانيا التي استقبلت 1.1 مليون شخص من طالبي اللجوء العام الماضي، فيما دعا ناشطون وأكثر من 80 أسقفاً في الكنيسة البريطانية، كاميرون إلى بذل مزيد من الجهد في هذا المجال.