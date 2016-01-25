فيديو.. 23 قتيلاً بتفجير مقر "أحرار الشام" في حلب

قتل 23 شخصاً على الأقل، الاثنين، غالبيتهم من مقاتلي حركة أحرار الشام، جراء تفجير انتحاري استهدف مدخل منطقة تحت سيطرة الفصيل النافذ في مدينة حلب في شمال سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه من المعتقد أن أربعة من قادة الحركة بين القتلى.

وقال المرصد إن الهجوم في ضاحية السكري في حلب دمر ثلاثة مبان على الأقل وأصاب عشرات الأشخاص بينما يعتقد بوجود كثيرين لا يزالون تحت الأنقاض.

يأتي التفجير بعد وقت قصير من مقتل عناصر من جبهة النصرة وأحرار الشام جراء سقوط صاروخ باليستي على تجمع للحركتين في إدلب.

واستهدف الصاروخ مقر المحكمة فور انتهاء اجتماع مصالحة بين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام إثر توتر شهدته المدينة بين الطرفين الأحد، على خلفية مداهمة الجبهة أحد مقرات الحركة وتبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد عناصر جبهة النصرة.

وتتحالف جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إطار "جيش الفتح" الذي تمكن الصيف الماضي من السيطرة على مجمل محافظة إدلب، حيث بات وجود قوات النظام يقتصر على بلدتي الفوعة وكفريا.