سوريا.. قتلى من "النصرة" بصاروخ باليستي

قتل 16 شخصاً بينهم 11 مقاتلاً من جبهة النصرة وفصائل أخرى جراء سقوط صاروخ باليستي على مقر تستخدمه الجبهة كمحكمة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

وقال المرصد "قتل 11 مقاتلاً من جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وفصائل إسلامية بالإضافة إلى خمسة مدنيين الأحد جراء سقوط صاروخ باليستي شديد الانفجار على مخفر سابق تستخدمه جبهة النصرة كمحكمة في مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي الغربي".

ولم يتضح وفق المرصد، ما إذا كانت قوات النظام السوري أم قوات روسية هي من أطلقت الصاروخ، ومن أين أطلق.

إلا أنه ترافق مع تحليق لطائرات حربية. ولفت المرصد إلى أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة".

واستهدف الصاروخ مقر المحكمة فور انتهاء اجتماع مصالحة بين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام إثر توتر شهدته المدينة بين الطرفين الأحد، على خلفية مداهمة الجبهة أحد مقرات الحركة وتبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد عناصر جبهة النصرة.

وتتحالف جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إطار "جيش الفتح" الذي تمكن الصيف الماضي من السيطرة على مجمل محافظة إدلب، حيث بات وجود قوات النظام يقتصر على بلدتي الفوعة وكفريا.

وتعرضت مقار جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها في الآونة الأخيرة لاستهدافات عدة، إذ قتل 81 شخصاً على الأقل، بينهم 23 من مقاتلي جبهة النصرة، في 10 يناير جراء غارة روسية على موقع للجبهة يضم محكمة وسجناً في مدينة معرة النعمان في إدلب.

كما قتل 36 شخصاً معظمهم من مقاتلي "جيش الفتح" في 20 ديسمبر جراء غارات يعتقد أنها روسية استهدفت مقرات حكومية سابقة في مدينة إدلب، يستخدم جيش الفتح عدداً منها كمراكز وادارات.

وتشن روسيا ضربات جوية في سوريا منذ 30 سبتمبر، وتتهمها دول الغرب والفصائل باستهداف مجموعات المعارضة.