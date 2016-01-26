بغطاء روسي.. المعارضة تخسر "الشيخ مسكين" جنوب درعا

خسرت فصائل المعارضة المسلحة، بعد قرابة شهر من المقاومة الشرسة السيطرة على الشيخ مسكين الاستراتيجية الواقعة جنوب درعا، ليؤمن نظام الأسد بذلك خطّ إمداد يربط العاصمة دمشق بجنوب البلاد.

وقالت مصادر من المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة لا تزال تدور خارج القسم الغربي من بلدة الشيخ مسكين التي تقع على مفترق طرق يربط محافظات السويداء، والقنيطرة ودمشق بالجزء الجنوبي من البلاد، ويربط كذلك درعا بقسميها الشرقي والغربي.

وتدور معارك طاحنة بالشيخ مسكين، وبحسب رامي عبد الرحمن مدير المرصد فإن حجم الدمار داخل البلدة هائل، علما أن هجوم النظام على البلدة بدأ أواخر ديسمبر الماضي مدعوما بعشرات الغارات الروسية.

وتسمح السيطرة على هذه البلدة للنظام بالضغط قدما باتجاه تلة الحارة التي تمثل أعلى نقطة في درعا.

ويهدد وقوع الشيخ مسكين بيد النظام آخر أقوى معاقل المعارضة المسلحة وهو جنوب البلاد، فمعاقلها في شرق وغرب البلاد أضعفها تنظيم داعش، كما أضعفت النصرة معاقل المعارضة في الشمال الغربي من البلاد.