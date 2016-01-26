تركيا ترفض مشاركة الأكراد في المفاوضات السورية

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء أن أنقرة ترفض "بشكل قاطع" مشاركة الأكراد السوريين من حزب الاتحاد الديموقراطي في محادثات السلام حول سوريا التي تبدأ الجمعة في جنيف.

وقال داود أوغلو أمام نواب حزبه: "نرفض بشكل قاطع حضور حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي) حول طاولة" المفاوضات، مذكراً بأن حكومته تعتبر هاتين الحركتين المقربتين من حزب العمال الكردستاني "إرهابيتين".

واعتبر أنه "من غير المقبول من وجهة نظرنا وجود منظمة إرهابية في صفوف المعارضة خلال المحادثات".

وأضاف أن "حزب الاتحاد الديموقراطي الذي يتعاون مع النظام لا يمكنه أن يمثل النضال العادل للشعب السوري".

من جانبه، قال صالح مسلم، أحد رئيسي حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، اليوم الثلاثاء إن الحزب يتوقع دعوته للمشاركة في محادثات السلام المقررة هذا الأسبوع في جنيف لكنه لا يعرف "بأي شكل من الأشكال". وأضاف مسلم لوكالة "رويترز": "الدعوة ستتم طبعا ولكن لا أعرف بأي شكل من الأشكال". وتابع أن الدعوات يتوقع أن ترسل اليوم الثلاثاء.

ويُعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي من أبرز القوى التي تقاتل تنظيم "داعش" في سوريا. وتمكن مقاتلوه في 2015 من إخراج "داعش" من مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا ومساحات واسعة في شمال البلاد، وباتوا يسيطرون على شريط واسع على طول الحدود مع تركيا.

ويصنف الأكراد انفسهم في المعارضة، لكنهم لم يواجهوا النظام يوما، ولا يزالون يتقاسمون معه السيطرة والنفوذ في مناطق عدة مثل القامشلي في شمال شرق البلاد.

ورغم انضمام تركيا إلى التحالف العسكري ضد تنظيم "داعش"، إلا أنها لا تزال تعطي الأولوية لمكافحة حزب العمال الكردستاني.

ويقدم الأميركيون أسلحة إلى الأكراد السوريين ولكن الأتراك يعارضون ذلك ويخشون تزايد نفوذهم وقيامهم بالتنسيق مع أكراد تركيا الذين تخوض أنقرة معهم نزاعا داميا.

وكان يفترض أن تبدأ مفاوضات السلام بين المعارضة السورية والنظام برعاية الأمم المتحدة الاثنين لكنها تأجلت بسبب خلاف حول تشكيلة وفد المعارضة.

وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الثلاثاء إن المباحثات لن تثمر إذا لم يشارك حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.