نحّات سوري صُدِم بمقتل الطيار الروسي فصنع له تمثالاً

من بين جميع القتلى الذين سقطوا في سوريا، اختار النحّات السوري إياد بلال أن "يُصْدَم" فقط بخبر مقتل الطيار الروسي في ريف اللاذقية أوليغ بيشكوف الذي أسقط سلاح الجو التركي طائرته في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

فقرر نحت تمثال نصفي له، منذ نهايات العام الماضي، ويقول الآن إنه أشرف على الانتهاء منه ولم يتبق إلا بعض "اللمسات".

وغطّت وسائل إعلام روسية في الساعات الأخيرة الخبر، وأوردت أن الفنان السوري أحس "بالصدمة" هو وعائلته، بعد ورود خبر مقتل الطيار بيشكوف. وقال: "هذا المحارب جاء لإنقاذنا، ونحن ممتنون له أبد الدهر. وهذا التمثال النصفي رسالة تقدير للشعب الروسي والرئيس فلاديمير بوتين".

كلام النحّات عن إحساسه بالصدمة، لنبأ مقتل الطيار الروسي، أدى لتعليقات ما بين السخرية والاستياء. خصوصا أن عدد القتلى في بلاده زاد عن ربع مليون قتيل، ومنهم قتلى موالون للنظام الذي هو واحدٌ من أنصاره، أيضا، فتعجّب معلّقون كيف أن عشرات الآلاف من قتلى بلاده، لم يتركوا لديه إحساسا بالصدمة، وعاش هذا الإحساس فقط، مع طيار أجنبي.

ونقلت بعض وسائل الإعلام، أن تعليقات كثيرة وردت في هذا الشأن، حتى من الشارع الموالي لرئيس النظام السوري، وعبّرت عن استغرابها لـ"النفاق" الذي تصرف به النحّات، متجاهلاً به قتلى بلاده، ومنهم طيّارون عسكريون بطبيعة الحال.

وتساءلوا عن السرّ الذي جعله يشعر بالصدمة ويتألّم وتضيق الدنيا في وجهه، فلم يستطع أن يفرّج كربته إلا بصناعة تمثال نصفي، لهذا الجندي الروسي، فقط، دوناً عن غيره من ضحايا بلده الذين عجزوا عن "صَدْمه" فلم يحس بهم.

هذا التمثال النصفي للطيار الروسي، وحّد ردود الأفعال، في ظاهرة نادرة، مابين معارضي النظام السوري ومؤيديه. فأنصار النظام السوري رأوا في "تخليد" النحّات للطيار الروسي مجرّد "نفاق مثير للشفقة"، عندما يتجاهل آلافاً مؤلّفة من قتلى بلده، الذين فشلوا في إحداث الصدمة لديه، ولم يصدمه فقط إلا الطيار الأجنبي.

أما المعارضون، فرأوا أن مثل هذا التمثال هو مجرد إدانة أخلاقية لصانعه. عندما يقرر أن يصنع تمثالا نصفياً لجندي كان يقصف الشعب السوري والأرض السورية. وأنها من المرات نادرة الحدوث، أن يعمد أحدٌ ما لـ"تخليد" جندي أجنبي كان يقتل أبناء شعبه ويحرق أجسادهم بنيران صواريخه.