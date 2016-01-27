السعودية تجدد دعمها لبدء عملية الانتقال السياسي بسوريا

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسياً، مجدداً دعم المبعوث الدولي إلى سوريا في المفاوضات لبدء عملية الانتقال السياسي في سوريا.

وأضاف المعلمي: "إننا نجدد دعمنا للمبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في مهمته التي أوكلت إليه بموجب القرار 2254 الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف والبدء في مفاوضات رسمية بشأن الانتقال السياسي وإنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، وإننا ندعم الجهود التي تسعى إلى وقف إطلاق النار الذي نص القرار 2254 على أن تكون مساراً موازياً للمسار السياسي".

