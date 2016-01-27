روسيا: الأكراد يمكنهم الانضمام لمحادثات جنيف لاحقاً

قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الأربعاء، إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يمكنه المشاركة في مرحلة لاحقة من محادثات السلام السورية في جنيف، لكنه لم يدع للجولة الأولى من المناقشات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، لوزير الخارجية الفرنسي، فرنسوا فابيوس، في وقت سابق الأربعاء، إنه لن يوجه الدعوة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لحضور المحادثات المقرر أن تبدأ يوم 29 يناير، وإن هيئة معارضة مشكلة إثر مؤتمر الرياض ستقود المفاوضات.

ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن غاتيلوف قوله: "لم ترسل دعوات للمشاركة في المرحلة الأولى من محادثات سوريا لحزب الاتحاد الديمقراطي، لكن دي ميستورا حجز له مكانا، وينوي دعوته في مرحلة لاحقة".

وكانت روسيا قد قالت إنه ليس من العدل إجراء محادثات دون حضور الفصيل الكردي القوي الذي يسيطر على مساحات كبيرة في شمال سوريا، فضلا عن أفراد آخرين تعتقد أنهم يمثلون المجتمع السوري.

وفي سياق آخر، قال غاتيلوف إن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم سيقود وفد النظام في محادثات السلام. ونقلت "انترفاكس" عن غاتيلوف قوله: "أرسل دي ميستورا دعوة إلى وليد المعلم بوصفه رئيسا لوفد الحكومة".