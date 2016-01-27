فابيوس: حزب الاتحاد الديمقراطي السوري لن يُدعى لجنيف 3

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الأربعاء، إن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي مستورا أبلغه بأنه لن يوجه الدعوة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري لحضور محادثات السلام في جنيف وبأن هيئة معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات.

وقال فابيوس لإذاعة "فرانس كولتور": "السيد دي مستورا أرسل الدعوات... جماعة حزب الاتحاد الديمقراطي هي أكثر ما يثير المشاكل وأبلغني السيد دي مستورا أنه لم يرسل لها خطاب دعوة".

وأضاف أن دي مستورا أكد له أيضاً أن هيئة معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات حتى وإن شارك في المحادثات معارضون آخرون.

وقال إنه تحدث مع رياض حجاب منسق المعارضة السورية وإنه أبلغه بأنه "سيرد على دي مستورا و(الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون صباح اليوم... أتفهم موقفهم... هم يقولون نعم للمفاوضات... وفي نفس الوقت يريدون تفاصيل عن المشاركين وعما يجري على الجانب الإنساني وعما سنتحدث عنه".