هيثم مناع: لن أحضر محادثات جنيف إذا لم يُدع الأكراد

قال هيثم مناع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية في تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه لن يشارك في محادثات السلام المقررة في جنيف إذا لم يتلق أيضا الزعيمان الكرديان صالح مسلم وإلهام أحمد دعوة للحضور.

وأضاف مناع "إما أن أذهب مع أصدقائي أو لا أذهب. لا حل وسط في هذه المسألة".

وتابع "يقترحون علينا الآن وفدا يمكننا فعليا أن نسميه الوفد الروسي، ولست مستعدا لأن أكون عضوا في الوفد الروسي. من حقنا أن يكون لدينا وفدنا الخاص".

فيما كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، قد أعلن اليوم الأربعاء، إن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي مستورا أبلغه بأنه لن يوجه الدعوة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري لحضور محادثات السلام في جنيف وبأن هيئة معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات.

وأضاف أن دي مستورا أكد له أيضاً أن هيئة معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات حتى وإن شارك في المحادثات معارضون آخرون.

وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن أن تركيا ستقاطع المحادثات إذا دعي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إليها ضمن فريق التفاوض.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "إن. تي. في" بثت على الهواء مباشرة إن حزب الاتحاد الديمقراطي "هو منظمة إرهابية وليس له مكان مع المعارضة على طاولة المفاوضات".