المعارض جهاد مقدسي لن يشارك بمحادثات سوريا

كتب المعارض السوري المستقل جهاد مقدسي عبر صفحته على فيسبوك يقول إنه تلقى دعوة لحضور محادثات جنيف، لكنه لن يشارك في جولتها الأولى.

ونشر مقدسي ما بدا أنه خطاب موجه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، شكره فيه على الدعوة، وقال إنه لن يحضر.

وكتب يقول "عملية تشكيل وفود المعارضة السورية شابها الكثير من الإشكالات بين مختلف أطياف المعارضة السورية، وكذلك تجاذبات على صعيد الدول المعنية في الأزمة السورية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تشكيل سريع لوفود لا تحظى حتى اللحظة بالانسجام المرجو في ضوء هذا الاستحقاق الهام المصيري".

وأضاف "أعتقد أن غيابي المؤقت عن هذه الجولة الأولية قد يساهم في تخفيف حدة التجاذبات الحالية، على أن أساهم لاحقا في أي جهد إيجابي وبناء يخدم القضية السورية حصرا، وبالتالي أرجو قبول اعتذاري عن المشاركة في هذه الجولة الأولى".