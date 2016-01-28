روسيا تقترح عقد محادثات سوريا في 11 فبراير

اقترحت روسيا الخميس عقد اجتماع دولي حول الأزمة السورية بحضور مسؤولين غربيين وعرب وإيرانيين في ميونيخ في 11 فبراير المقبل، حسبما أعلن نائب لوزير الخارجية.

وصرح ميخائيل بوغدانوف "هناك اتفاق مبدئي في هذا الشأن بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري، والآن نعرض الاقتراح على مجموعة الدعم الدولية لسوريا. أما المكان والزمان فهما ميونيخ في 11 فبراير"، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس" الحكومية.

وفي تطابق بين الموقفين الروسي والإيراني حول تلك النقطة، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله من موسكو، الخميس، إن الجولة المقبلة من المحادثات السورية وفقاً "لصيغة فيينا" ربما تعقد يوم 11 فبراير. وأضاف أن بلاده تعتقد أنه من الضروري ألا يجلس "ارهابيون في قناع جديد" على مائدة المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة.

و"صيغة فيينا" هي اجتماع على مستوى الوزراء، يضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا وإيران ومصر وقطر ولبنان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

يأتي هذا في وقت يتوقع أن يعقد اجتماع فيينا غداً الجمعة، علماً أن المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، لم يعط بعد أجوبته بعد حول المطالب أو الاستفسارات التي تقدمت بها المعارضة السورية قبل إعطاء قرارها بالمشاركة أم لا في المحادثات.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية المجتمعة في الرياض أعلنت أنها أجلت قرارها بشأن قبول الدعوة للمشاركة من عدمه إلى الخميس، بينما أفاد مراسل "العربية" نقلاً عن دبلوماسيين في نيويورك أن الهيئة العليا للمعارضة تدرس إرسال وفد رمزي من ثلاث شخصيات برئاسة المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، للمشاركة في مباحثات جنيف، حيث سيناقش الوفد قضايا محددة، على رأسها الجانب الإنساني. وبحسب الدبلوماسيين فإن المعارضة ستعلن ذلك الخميس.