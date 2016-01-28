سوريا.. النظام يكثف هجماته بغطاء روسي قبيل جنيف

كثفت قوات النظام حملتها العسكرية بمساندة جوية من الطيران الروسي لتحقيق مكاسب على الأرض في المعارك مع مسلحي المعارضة.

ويسعى النظام المدعوم من روسيا لتغيير الواقع على الأرض في اللحظات الأخيرة قبل مفاوضات جنيف، وكأنه سباق مع الزمن قبل انطلاق مفاوضات جنيف.

وكان التركيز بشكل لافت على جبهة الساحل، بهجوم على جبل التركمان وسيطرة قوات النظام على مواقع استراتيجية منها سلمى "وهي مدينة ساحلية على بعد 45 كلم عن اللاذقية"، وربيعة على بعد ستين كيلومتر شمال شرقي اللاذقية.

وتأتي أهمية جبهة الساحل كون سلمى وربيعة من معاقل المعارضة الرئيسية القريبة من الحدود مع تركيا، التي تعد خط إمداد رئيسياً للمعارضة.

وفي الجبهة الجنوبية، بدأ بالسيطرة على اللواء 82 في الشيخ مسكين بريف درعا، وتأمين طريق دمشق درعا - قبل السيطرة على الشيخ مسكين على بعد22 كيلومتراً عن درعا وثمانين كيلومترا عن دمشق... وهي ذات أهمية على الصعيد العسكري كونها تضم قواعد عسكرية كبيرة تشكّل خط الدفاع الجنوبي عن دمشق.

وفي ريف دمشق.. استطاع النظام فصل داريا عن معضمية الشام في الغوطة الغربية، مع قصف وغطاء مدفعي مكثف من الفرقة الرابعة ومطار المزة العسكري والفوج 100، وبذلك تدخل داريا في حلقة جديدة من الحصار المستمر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

وفي ريف حمص... وبمساعدة الطائرات الروسية استعادت قوات النظام بلدة مهين والجبال المحيطة بها.

وفي ريف حلب الجنوبي نجحت في فك حصار داعش عن مطار كويرس العسكري الذي استمر ثلاثة أعوام.

ومع تواصل العمليات العسكرية يسعى النظام وبدعم روسي لحل عسكري للصراع بإخراج المعارضة من معاقلها على الأرض.