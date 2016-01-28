نظام الأسد يعرقل 75% من طلبات توصيل المعونات للمدنيين

أمر "غير مقبول من عضو في الأمم المتحدة موقع على ميثاقها". الاستنكار جاء على لسان ستيفن أوبراين مفوض المساعدات الإنسانية الدولي، احتجاجا على إعراض نظام الأسد عن الاستجابة على 75% من الطلبات بتوصيل المعونات للمدنيين.

كما أفاد أوبراين أن طلبات الأمم المتحدة التي وصلت إلى 46 طلبا خلال الشهر الماضي فقط لم تتم الاستجابة على معظمها.

أوبراين دعا إلى تحرك دولي جاد لإيصال المساعدة لملايين المحتاجين

وفي السياق نفسه، دانت جمعيات الإنقاذ والرعاية الصحية السورية ممارسات النظام المدروسة لتدمير المؤسسات الطبية وقتل العاملين فيها.

وأكدت أن انتهاكات أطراف النزاع وعلى رأسها النظام السوري للقوانين الدولية لا تتوقف عند منع المساعدات الغذائية، فالاستهداف الممنهج للمستشفيات والمرافئ الطبية لاسيما عبر الغارات الجوية، تسبب بمقتل أكثر من سبعمئة شخص من العاملين في القطاع الطبي منذ بداية النزاع، أمر ازداد سوءا على ضوء التدخل الروسي الذي تسبب بتدمير حوالي 30 مستشفى منذ بدء غارات موسكو في سبتمبر الماضي.