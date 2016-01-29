أردوغان: لا مفاوضات في جنيف بدون هدنة في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه سيكون من الصعب أن تحضر المعارضة السورية المعتدلة محادثات السلام التي تعقد في جنيف دون وقف لإطلاق النار لإيقاف القصف الروسي لمقاتليها.

وأضاف للصحافيين في اسطنبول: "يمثل قصف روسيا المستمر لمناطق المعارضة على وجه الخصوص مشكلة كبيرة للمعارضة".

وتابع: "ستكون مشاركتهم بدون وقف إطلاق النار خيانة لمن يقاتلون".

وأعلنت المعارضة السورية المجتمعة في الرياض امتناعها عن المشاركة في مفاوضات جنيف 3 لسلام في سوريا بدون وقف إطلاق النار، ولا سماح بدخول مواد الإغاثة للمناطق المحاصرة.