الجيش الحر: لدينا عدد كبير من أسرى إيران وحزب الله

كشف قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد عن وجود عدد كبير من الأسرى الإيرانيين وعناصر حزب الله ومن قوات بشار الأسد والميليشيات العراقية التي تقاتل في سوريا، في قبضتهم، مشيراً إلى أن بعضهم يحمل رتباً عسكرية عليا.

وقال في حديث لصحيفة الحياة: "إن رتباً عليا كثيرة من الأسرى من قوات نظام بشار، فيما تعد رتبة النقيب هي أعلى رتبة عسكرية إيرانية في قبضتنا الآن."

وأوضح أنه "رغم ما تحاول إيران بثه والترويج له إقليمياً ودولياً، فإن قواتها على الأرض في سوريا ضعيفة ومترهلة، ولا تملك الخطط العسكرية المحكمة التي يمكنهم بها تحقيق مكاسب على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "الطيران الروسي يتبع سياسة الأرض المحروقة في مواجهاته، ومع ذلك لم يحقق أي تقدم يذكر سوى في ثلاثة في المئة فقط من مناطق المواجهة، وعلى الرغم من كل هذا الدعم فإن الميليشيات التي تقودها إيران أو حزب الله، أو عناصر من العراق، أو أفغانستان، لا يستطيعون دخول المواقع التي يتم قصفها".