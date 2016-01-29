موسكو تجدد رفضها مشاركة جيش الإسلام وأحرار الشام بجنيف

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها، اليوم الجمعة، إن من غير المقبول أن تشارك جماعتا جيش الإسلام وأحرار الشام الإسلاميتان في محادثات السلام السورية التي تعقد في جنيف.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، في تصريحات صحافية، إن المحادثات التي تتوسط فيها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب في سوريا ستبدأ اليوم كما هو مقرر، لكن دون تحديد موعد بدئها أو الأطراف المشاركة فيها.

وقال "كل ما يمكنني قوله بشأن المحادثات حول سوريا هو أنها ستنطلق اليوم ووفق الجدول المقرر لها، لكن لا أستطيع تحديد موعد أو من سيحضرها وأين ستعقد".

هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تمسك رفض المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر جنيف 3 حتى يتم تطبيق البنود الإنسانية.