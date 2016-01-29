محلل سوري لمدير المخابرات: شكراً على البراميل المتفجرة

في الوقت الذي يطالب المجتمع الدولي النظام السوري بوقف استخدام البراميل المتفجرة في قصف الشعب السوري يتباهى النظام باستخدام هذه البراميل لانخفاض كلفتها وفعاليتها، حيث وجه المحلل السوري شكرا خاصا على شاشة التلفزيون السوري للواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية على اختراع البراميل المتفجرة.

ويمطر نظام الأسد القرى والمدن السورية يوميا بعشرات البراميل المتفجرة التي تقضي على البشر والحجر، وتسوي أحياء كاملة بالأرض.

وأدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، استمرار الهجمات العشوائية على المدنيين في سوريا، بما في ذلك القصف الجوي والقصف بالبراميل المتفجرة التي تقول القوى الغربية إن نظام الأسد وحده قادر على القيام بها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أعلنت مراراً أن نظام الأسد يستخدم منذ أكثر من عام براميل متفجرة غالباً ما تتساقط على رؤوس المدنيين، وهي تحوي غازات سامة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ووضع حد لتلك المأساة.

ووصفت منظمة العفو الدولية الهجمات التي يشنها نظام الأسد بالبراميل المتفجرة في الخامس من مايو 2015 بأنها "جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت المنظمة أن البراميل المتفجرة - وهي براميل محشوة بالمتفجرات والشظايا المعدنية تلقيها طائرات الهليكوبتر- قتلت أكثر من 3000 مدني في 2014 في محافظة حلب الواقعة في شمال البلاد، بينما أوقعت أكثر من 11 ألف قتيل في سوريا منذ 2012 .