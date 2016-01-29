ملالا تطلق دعوة لجمع 1,4 مليار دولار لأطفال سوريا

أطلقت الفتاة الباكستانية ملالا يوسفزاي الحائزة جائزة نوبل للسلام دعوة للمشاركين في مؤتمر المانحين لسوريا، الذي يقام في لندن الأسبوع المقبل، بتخصيص 1,4 مليار دولار سنويا لتعليم الأطفال.

وجمعت هذه الرسالة الموجهة إلى الرئيس الاميركي باراك أوباما والمنشورة على موقع "تشاينج.اورغ" بعد ظهر الخميس 65 ألف توقيع.

وجاء في الرسالة التي شاركت في توقيعها شابة سورية لاجئة تدعى مزون المليحان "أدعو الحكومات والمانحين إلى تخصيص ما لا يقل عن 1,4 مليار دولار سنويا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لجعل كل الأطفال السوريين قادرين على التعلم".

وكانت منظمة "يونيسف" كشفت الثلاثاء أنها تحتاج إلى 1,2 مليار لتغطية نفقاتها في سوريا في العام 2016.

ويجتمع قادة دول العالم الخميس في لندن للتباحث في المساعدات الواجب تقديمها لأكثر من 13 مليون سوري من النازحين داخل البلد او الذين يعيشون ظروفا صعبة فيه، اضافة الى 4,2 مليون آخرين غادروا البلد الى الدول المجاورة مثل لبنان والاردن.

وبحسب مسؤولين بريطانيين، فإن التمويل الذي جمع استجابة لطلب 8,4 مليار دولار لم يزد عن 3,3 مليار.

وستحضر المؤتمر كل من ملالا يوسفزاي ومزون المليحان، بحسب ما نقلت شبكة "بي بي سي".