رئيس الائتلاف السوري: دي ميستورا يحمل أجندة إيرانية

في حين قررت المعارضة السورية - بعد تردد - المشاركة في مفاوضات جنيف3، اتهم رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بأنه يحمل "أجندة إيرانية". وأكد خوجة في الوقت عينه في حديث للشرق الأوسط أن المعارضة السورية لن تشارك في أي مفاوضات مع النظام السوري إلا بعد تحقيق الشروط الإنسانية، وفي مقدمتها فك الحصارات وإطلاق سراح المعتقلين.

واستغرب خوجة عدم قدرة الأمم المتحدة على فرض تحقيق الشروط الإنسانية الممهدة للتسوية السياسية في سوريا، التي هي أصلا بنود في قرارات دولية عشية انطلاق المفاوضات، التي دعت إليها في جنيف، مشددا على أنّه "حتى الآن لم يتحقق أي شيء مما نريده".

أما عن توقيت المفاوضات في ظل تردي الأوضاع السياسية والميدانية، فقال خوجة إنها "مشكلة أخرى، إذ يرفض دي ميستورا تسميتها مفاوضات، ويقول: إنها محادثات بين أطراف سورية، كأننا في أزمة دبلوماسية"، مشيرًا إلى أن "الأجندة التي يدعونا إليها هي إيرانية بشكل واضح".